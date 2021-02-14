إصابة محمد محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

طلب الفنان محمد محمود عبد العزيز الدعاء من جمهوره معلنا إصابته بفيروس كورونا. ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة كتب عليها: "الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا". وكانت آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح ‏عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة‎.‎

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