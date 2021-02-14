قصص حب النجوم.. من الفبركة التمثيلية إلى عش الزوجية

قصص سينمائية تتحول من مشاعر تمثيلية إلي حقيقية.. رصد دوت الخليج أبرز قصص الفنانين من أمام الكاميرا الى الدخول في عش الزوجية، تزامنا مع عيد الحب.

ليلى مراد وأنور وجدى

كانت من أهم وأشهر الزيجات الفنية، هى التى جمعت المطربة ليلى مراد وأنور وجدى، وذلك أثناء مشاركتهما فى فيلم "ليلى بنت الفقراء"، واستمر زواجهما لسنوات.. وبدأت القصة بمقابلة أنور وجدى لـ"ليلى" في بداية مشواره الفني عندما أخبرها برغبته في أن تكون بطلة فيلمه "ليلى بنت الفقراء" الذي وضع فيه كل أمواله، وخلال أيام التصوير أثناء توصيله لها بالسيارة طلب منها الزواج لترد عليه مازحة "مرة واحدة كده"، ليرد أنور "وفيها إيه يعني.. ربنا بيستجيب الدعاء وأنا بدعي.. يارب تتجوزينى يا ليلى"، وهو ما تحقق له.

وحش الشاشة وهدى سلطان

قرر الثنائى فريد شوقى وهدى سلطان، الزواج، أثناء تصوير فيلمهما "حكم القوى" للمخرج حسين الإمام، وبعد ذلك كونا ثنائيا ناجحًا قدما من خلاله مجموعة كبيرة من الأفلام المتميزة، وكان فيلم "ست الحسن"، هو أول لقاء جمع بينهما بعد الزواج.

فؤاد المهندس وشويكار

منذ الوهلة الأولى التي رأى فيها فؤاد المهندس الفنانة شويكار، وقع في حبها، ومع أول عمل فني يجمعهما، وهو مسرحية "السكرتير الفني"، خرج "الاستاذ" الراحل عن النص، ليعبر للفتاة الجميلة عن حبه لها قائلًا "تتجوزينى يا بسكويتة"، ومن هنا كانت البداية.

عمر الشريف وفاتن حمامة

أشهر القصص الرومانسية التي شهدتها السينما المصرية على الإطلاق، فبالرغم من أن سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كانت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار، إلا أن هذا لم يمنعها من الوقوع في حب عمر الشريف، خلال تصوير فيلم "صراع في الوادي"، وبالتحديد عندما قبلها النجم العالمى، وكانت قبلة حقيقية غير سينمائية، لتطلب "سيدة الشاشة العربية" بعدها من المخرج عز الدين ذو الفقار الطلاق، وتتزوج من النجم عمر الشريف بعد إعلان إسلامه.

سامية جمال ورشدي أباظة

أثناء تصوير فيلم "الرجل الثاني"، عاش الدون رشدى أباظة، قصة حب قوية مع الفراشة سامية جمال، والتي كانت تهتم به بطريقة غير عادية، وبالفعل كانت الراقصة الجميلة هي الزيجة الثالثة، واستمر الزواج ما يقرب من 18 عاما.

كمال الشناوى وناهد شريف

تعرف الفنان الوسيم كمال الشناوى على الفنانة الشقية ناهد شريف، أثناء تصويرهما فيلم "زوجة ليوم واحد"، وعاشا سويا قصة حب على الشاشة، انتهت بالزواج فى الواقع.

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا

تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من الفنانة زهرة العلا، وبدأت قصة الحب أثناء اشتراكهما سويا فى فيلم "رد قلبى"، وبالفعل تحول السيناريو السينمائي الى قصة حب واقعية ربطت بين صلاح وزهرة، علما بأن هذه الزيجة هى الثانية لـ"ذو الفقار" .

إيهاب نافع وماجدة

التقى إيهاب نافع بماجدة الصباحي، خلال كواليس فيلم "الحقيقة العارية"، وتحول الأمر سريعا من إعجاب إلي حب مشتعل وبعد 20 يوما بالتحديد أعلنت ماجدة الزفاف في حضور الأهل والأصدقاء وبعدها وقعا عقد الزواج، واستمرت هذه العلاقة الرومانسية والزيجة الاسطورية لأكثر من 12 عاما، وأسفرت عن ابنتهما الوحيدة الفنانة غادة نافع.

الشحرورة وأحمد فراج

عندما وقف الإعلامي أحمد فراج، أمام صباح، أثناء تصوير فيلمهما "3 رجال وامرأة"، أعجب بها كثيرا، وبالفعل اتفقا علي الزواج ولكن بشروط "فراج" الحازمة، حيث اشترط على الشحرورة عدم القبلات وحظر تناول الخمر، حتى وإن كان أمام الكاميرا فقط، كما اشترط التزامها بالملابس المحتشمة، وسرعان ما ضاقت الفنانة الكبيرة الراحلة بهذا الكم من التحكمات، فكان الانفصال هو الحل.

محرم فؤاد وملكة جمال الكون

تعرف محرم فؤاد على اللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون، أثناء تصويرهما فيلم "الملكة وأنا"، وسرعان ما تزوجا، ولكن لم يستمر الزواج بينهما كثيرا.