المخرج أمير رمسيس يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكتب أمير رمسيس: "إيجابي كورونا .. ارجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".
يشار إلى أن آخر أعمال أمير رمسيس فيلم "حظر تجول" الذي عرض ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
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