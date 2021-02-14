في عيد الحب .. أشهر قصص الرومانسية في الوسط الفني

عند التحدث عن عيد الحب يجب أن نتحدث عن أشهر قصص الحب التي بين الفنانين والفنانات، حيث يقتدي بهم الشباب والشابات في الرومانسية، ويكتسبون منهم خبرات كثيرة.

نرصد أبرز قصص الحب بين الفنانين فى عيد الحب.

عمر الشريف وفاتن حمامة :

تعد قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة من أشهر قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، وقد حدث التجاذب بينهما في العديد من الأعمال، واستمر زواجهما 15 عامًا، وأنجبا ابنهما طارق، وبقيت على ذمته لمدة عشرين عامًا دون أن يراها حتى طلبت منه الطلاق.

حسن يوسف وشمس البارودي :

تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة شمس البارودي بعد انفصالها عن زوجها الأمير خالد بن سعود، بعامين وأنجبا ناريمان، محمود، عمر وعبد الله، ومن حبها الشديد لزوجها اعتزلت الفن للتفرغ لحياتها الزوجية وما زال زواجهما قائمًا إلى الآن.

نور الشريف وبوسى :

يعتبر هذا الثنائي من أقوى وأطول قصص الحب التي عرفتها السينما المصرية، وكذلك طريقة انفصالهما، خاصة بعد فيلم «حبيبي دائمًا»، البداية بينهما عندما كان نور وجهًا جديدًا في مسلسل «القاهرة والناس» للمخرج محمد فاضل، والذي شارك بوسي في بطولته، في أواخر الستينيات، وتم الزواج بينهما في عام 1972، وأنجبا سارة ومي، واستمر زواجهما 30 عامًا، وجاء خبر انفصالهما عام 2006 بمثابة صدمة كبيرة للكثير من محبيهما في أنحاء العالم العربي، ولكنهما عادا لبعضهما حتى رحيل نور الشريف.

محمود ياسين وشهيرة :

يعتبر هذا الثنائي نموذجًا للزواج الفني الناجح، المستمر منذ 43عامًا وحتى الآن، التقيا للمرة الأولى داخل الأستوديو عندما كان محمود ياسين وجهًا جديدًا بفيلم «نحن لا نزرع الشوك» أمام الفنانة شادية عام 1970، وكانت شهيرة طالبة في معهد الفنون المسرحية، لينمو الحب بينهما ويتزوجا في العام التالي مباشرة بعد فترة خطوبة دامت 9 أشهر، وينجبا رانيا وعمرو.

فريد شوقى وهدى سلطان :

بدأ التعارف بين الفنان فريد شوقي وهدى سلطان في فيلم «ست الحسن»، ويعد أول أفلام هدى سلطان السينمائية، نشأت بعدها علاقة صداقة قوية وتحولت بعد ذلك إلى حب، وخلال تصوير فيلم «حكم القوي» تزوجا في اليوم الأخير من تصوير الفيلم، وأثمر زواجهما عن ابنتين هما مها وناهد، استمر زوجهما 15 عامًا، حتى قرر فريد السفر للخارج لتحقيق حلم العالمية، وأثناء وجوده هناك ترددت شائعات كثيرة عن خوضه لعلاقات نسائية عديدة، وهنا انتهت علاقتهما بانفصال، وظل فريد وهدى يكنان الاحترام لبعضهما.

صلاح ذو الفقار وشادية :

تحولت قصة الحب التي جمعت بينهما في فيلم «أغلى من حياتي» إلى قصة حقيقية بين الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار، ولكن قصة الحب هذه لم تصمد سوى عام واحد وحدث الانفصال بينهما بعد فقدان شادية لجنينها ودخولها في نوبة اكتئاب أثرت بشكل كبير على علاقتهما.

أحمد حلمى ومنى زكى :

يشكل الثنائي أحد أشهر الـ«كابلز» في الوسط الفني، حيث بدأت قصة الحب بإعجاب، ورغم أن «منى» كانت تبادل «أحمد» مشاعر رقيقة لكن لم يعترف أحدهما للآخر، وظل الحب تحت مسمى الصداقة، لكن بعد مرور وقت طويل يعترف «حلمي» لـ«منى» بحبه عندما تم ترشيحها لفيلم أفريكانو، واستغل «حلمي» فرصة سفر منى لتصوير فيلم «أفريكانو» واتصل بها وقال لها: «إنا بحبك وعايز أتقدملك» ولكنها لم تُبدِ أي دهشة، وطلبت منه أن ينتظرها لتعود من سفرها حتى تخبر والدها بالأمر، وتزوجا عام 2004 وما زالت قصة الحب قائمة حتى الآن.