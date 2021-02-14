خاص: تفاصيل تحضيرات عمرو دياب لأغنيات مسلسله الجديد على نتفليكس

عمرو دياب يبدو أن خطوات الإعداد لمسلسله الجديد المقرر عرضه على شبكة "نتفليكس" قد بدأت بشكل متسارع حيث يسير التحضير للعمل الجديد بشكل منظم على كافة الأصعدة من كتابة أغاني وكذلك السيناريو الخاص بالعمل.

تامر حسين: "بدأت التحضير لأغاني مسلسل عمرو دياب الجديد"

تامر حسين أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بداية التحضيرات الخاصة لمسلسل عمرو دياب الجديد المقرر أن يعرض على شبكة "نتفليكس" حيث أوضح أنه يستعد في هذه الفترة لأغاني مسلسل الهضبة الذي من المقرر أن يسجل فيه عودته من جديد للتمثيل بعد فترة طويلة من الابتعاد قاربت على 28 عاما، حيث كان آخر عمل شارك فيه الفنان عمرو دياب عام 1993 في فيلم " ضحك ولعب وجد وحب"، فقال الشاعر الغنائي تامر حسين: "استعد خلال هذه الفترة لمجموعة كبيرة من الأعمال المهمة منها أغاني مسلسل الفنان عمرو دياب الجديد الذي بدأت التحضير لها خلال الفترة الحالية، والذي من المقرر عرضه على (نتفليكس)".

ملامح شخصية عمرو دياب في مسلسله الجديد

عمرو دياب قد تم الإعلان في شهر أغسطس الماضي عن مشاركته في عمل درامي على شبكة نتفليكس ولم يتم الكشف عن ملامح المسلسل بشكل مفصل لكن السيناريست تامر حبيب كشف أثناء لقاء له مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، عن ملامح الشخصية التي يقدمها الهضبة في المسلسل المنتظر، وأكد تامر حبيب: "انتظر تصوير المسلسل الجديد بفارغ الصبر أما عن موعد التصوير فليس في يدي بل قرار المخرج والشركة المسئولة عن الإنتاج، عمرو دياب متحمس بشكل كبير للمسلسل، وكذلك المخرج طارق العريان المسئول عن إخراج العمل، وعمرو دياب بالتأكيد سوف يظهر في المسلسل بشكل مختلف خصوصا ان العمل مزيج بين الرومانسية والموسيقى، كما أن عمرو دياب يقترح العديد من الأغاني من أجل المسلسل و مواقف معينة يرغب في تقديمها للجمهور ويطلب مني إضافتها للسيناريو".

مشروع عمرو دياب الدرامي الذي تأجل لسنوات

عمرو دياب خلال السنوات الماضية تم الإعلان أكثر من مرة عن مشاركته في عمل سينمائي أو درامي جديد، لكن هذه المشروعات لم ترى النور حتى جاء الحديث الأخير عن المسلسل المنتظر إنتاجه وعرضه من خلال شبكة نتفليكس، والذي يتردد أنه سوف يقدم من خلاله عدة جوانب وملامح من حياة ومسيرة المطرب المصري الشهير، وقصة النجاح الكبير الذي حققه على مدار العقود الماضية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسماء الأبطال المشاركين في المسلسل الجديد.