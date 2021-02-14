فيديو أصالة تتحدث عن أصعب لحظاتها بعد الطلاق وتكشف عن قرب زواج ابنتها شام

أصالة حلت ضيفة علي برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير مرارة علي قناة "on"، وكشفت الفنانة السورية أثناء اللقاء عن أصعب لحظاتها بعد انفصالها عن طارق العريان،كما تحدثت عن علاقتها بأبنائها والتشابه الكبير بينها وبين ابنتها شام الذهبي.

أصالة : "ذهبت لأطباء نفسيين بعد انفصالي عن طارق العريان"

أصالة أوضحت في حديثها مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" عن مرحلة ما بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والتي عانت خلالها وكانت في حاجة للمساعدة، مما جعلها تذهب لأطباء نفسيين من أجل تجاوز هذه المرحلة التي أكدت أنها عانت فيه من جرح في روحها حسب وصفها فقالت أصالة: "دائما ارغب في مشاركة أحزاني مع أصدقائي وأحبابي، فلدي أصدقاء افضفض لهم عن الألم الذي أشعر به، بالإضافة إلى الأطباء النفسيين الذين كنت في حاجة لهم لأنني خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد انفصالي أصبحت أعلم ماذا يعني الألم في الروح، وفي هذا الوقت كنت بحاجة إلى الفضفضة مع أطباء وأيضا الأصدقاء والأكثر أنس شقيقي فكنت اشتكي له دائما، وكان هو خير سند لي في هذه المرحلة فكان يدعم بشكل فيه نضوج وساعدنى بحب كنت في حاجة له".

أصالة: "لست أذكى أفراد اسرتي وابني آدم يشبه والده"

أصالة أكدت أنها اعتمدت طريقة الدلع والحب في تربية ابنائها، وان طريقتها كانت نتائجها إيجابية، كما أشارت أن أكثر ابنائها قربا لها ابنتها شام الذهبي بسبب أن هناك الكثير من التشابه بينهما في الشخصية فقالت: "طريقة تربية أبنائي تعتمد على المحبة والدلع الزائد، وهذه الطريقة اعطتني أفضل النتائج، ابنتي شام تفتخر بها والدتي وهي تشبهني أكثر ونكمل بعض في أشياء كثيرة، وابني خالد الذهبي كذلك أصبح لديه وعي ومنطق في طريقة تعامله مع المواقف، اما علي وآدم أطفال رغم كل الظروف يشعرون بالسعادة، المحبة من وجهة نظري تشفي كل الجروح، انا لست أذكى فرد في أسرتي، وعلي يشبهني لكن آدم يشبه والده من ناحية الشكل".

أصالة: "ابنتي تعيش قصة حب وسوف تتزوج قريبا"

أصالة كشفت كذلك عن تحضير ابنتها شام للزواج قريبا، كما أكدت أصالة أن الشخص الذي سوف ترتبط به ابنتها دوت الخليج تراهن عليه فقالت: "ابنتي شام سوف تتزوج قريبا إن شاء الله، لا اريد أن انصحها بشيء لكن الشاب الذي تعيش معه قصة حب اتمنى أن يكون مثل ما أنا متوقعة، فهو شخص اراهن عليه، على الرغم أن رهاني في السابق كان خاسرا في أشياء كثيرة، لكن أتمنى أن يكون هناك تغير هذه المرة".

أصالة أكدت أن عام 2020 رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها خلاله، لكنه ساهم بشكل كبير في تغير حياتها للأفضل خصوصا من ناحية التنظيم فقالت: "2020 تسببت في تعليم أشياء كثيرة للناس، ووضعت كل شيء في نصابه الصحيح، واعتقد أن كل ما حدث لي في 2020 رائع، وما مررت به من أزمات جعلتني أعيش بشكل أفضل، واصبحت على طبيعتي وأتعايش مع اخطائي، خصوصا أنني استطاعت أن افرق بين أصالة وحياتها الشخصية وأصالة المطربة، فكنت في الماضي أعيش في حالة من الضياع بسبب تداخل الشخصيتين".