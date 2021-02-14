في عيد ميلادها.. تعرف على سر «سب» سهير البابلى لـ محمد فؤاد

تحتفل اليوم الأحد، الفنانة سهير البابلي بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ86 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية.

وظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية، ليسرد عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره الفنى، كان أولها تعرضه للضرب فى بداية مشواره الفنى، بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح، حيث اعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية.

كما حكى أحد المواقف التى جمعته بالفنانة سهير البابلى فى أول عمل سينمائى له، حيث كان من المفترض أن يقدم معها مشهدا إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها، وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته، ولكنها تفهمت الأمر، وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما، عن طريق سبه على سبيل الدعابة.