أضافت أصالة في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على قناة ON، أنها تجيد اللهجة المصرية في الغناء فقط، قائلة: "في الغناء بتطلع اللهجة المصرية حلوة معي، لكن لما أتكلم بها بحس حالي سخيفة، مبعرفش احكي غير سوري، حاولت احكي مصري لقيت حالي طلعت سخيفة".
وعن الألم الذي مرت به عقب تجربة انفصالها الأخيرة، أكدت أصالة أنها تحب "الفضفضة" لأصحابها والمقربين منها، وكذلك الأطباء النفسيين، حتى لا يتبقى بداخلها ما يؤلمها، مضيفة: "أنا بحب أصحابي وبحب اشتكي لهم، عندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وعندي دكاترة، أستعين بهم حتى أظل محافظة على روحي بلا غبرة، بسهولة أنا فيي كون عايشة ميتة، لأن الألم مثل الرصاص والخناجر".
تابعت: "أنا بعد انفصالي أول مرة بعرف شو يعني ألم بالروح، شو يعني هي غصة ما بتروح، دي شعرت بيها أول انفصالي، وكنت بحاجة جدًا جدا لكل أنواع الفضفضة ولقيت دعم وسند من الكل، خاصة أخي أنس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة تكشف سبب تمسكها باللهجة السورية.. وكواليس معاناتها بعد الانفصال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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