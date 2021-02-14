القصة واللي كان لـ حمزة نمرة تقترب من تحقيق 6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "القصة واللي كان" للفنان حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، وإقتربت من كسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان.. اتنين حبوا زمان.. تفتكروا الحب كمل؟.. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. و ُقليل ف الكلام.. لسه صغير لكنه.. مليان وحدة وآلام".
هي زينة البنات.. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام.. وقابلها ف مرة صدفة.. اتبرجل لما شافها.. ابتسمت بان كسوفها.. إحساس خطفه وخطفها".
أغنية "القصة واللي كان" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نمرة، وتوزیع: كریم عبد الوهاب، أوركسترا بودابست، وجیتار: مصطفى أصلان.
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