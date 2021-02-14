عمرو دياب يقترب من إتمام تصوير إعلان عطره الجديد

اقترب النجم الكبير عمرو دياب من الانتهاء من تصوير اعلان عطره الجديد وذلك على أنغام أغنيته "وأنا معاك".

وكان "الهضبة" قد صوّر مشاهد من الإعلان لمدة يوم في أبو ظبي، بالإضافة إلى يومين في دبي مع المخرج الكبير طارق العريان ومدير التصوير مازن التجول، والمنتج المنفذ موسى عيسى.

يُذكر أن عمرو دياب سيطلق عطره خلال الفترة القادمة في حفل كبير سيقام بدبي.

أغنية "وانا معاك" كلمات خالد تاج الدين ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي ، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".