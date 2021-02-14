تحتفل اليوم الفنانة سهير البابلي بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ86 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية.
ولدت سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.
وتزوجت خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، وخيرها الناقوري بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، لكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه، ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد، وقالت البابلي إنها قابلته في حفلة وكان شهير جدا، مشيرة إلى أنها أحبته لأنه شقيق ليلى مراد، وقالت إن مراد اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل شقيقته، وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.
وتزوجت بعد ذلك من تاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفاه الله لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل الكبير أحمد خليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد سهير البابلي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.