باسل خياط يكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد قيد مجهول

نشر الفنان باسل خياط، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تشمل الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "قيد مجهول"، والمنتظر عرضه قريبًا على منصة OSN كأول مسلسل سوري يُعرض على منصة إلكترونية.
ويظهر باسل في الإعلان، المليء بأجواء من التوتر والإثارة، بمظهر جديد، حيث إنه يجسد شخصية كثيرة العلاقات النسائية وتدور حولها الكثير من المشكلات التي يحقق فيها الأمن الجنائي.
المسلسل يدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق ومكون من 8 حلقات، وهو من بطولة باسل خياط وعبد المنعم عمايري وإيهاب شعبان ونظلي الرواس وهيا مرعشلي وجيانا عنيد ورامي أحمر وترف التقي ونخبة من نجوم الدراما السورية، ومن إخراج السدير مسعود وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي ، ومدير التصوير هيثم حسني ومن إنتاج محمد مشيش iProductions.
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