كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

حرص النجم كريم قاسم على التواجد والمشاركة في الفعالية التي أقامتها مبادرة إنقاذ محمية وادي دجلة بالتعاون مع Very Nile لتنظيف محمية وادي دجلة من المهملات والمخلفات البلاستيكية.
وأكد كريم قاسم، بعد مرور ساعات طويلة من جمع المخلفات، أنه يجب المشاركة بدور فعال في إنقاذ هذه المناطق الطبيعية وزيادة الوعي للحفاظ على هذه المناطق واجراء تغييرات جذرية في طريقة استهلاكنا للموارد بشكل عام لحماية البيئة وانقاذها.
يذكر أن كريم قاسم هو سفير مبادرة Very Nile لأنقاذ النيل وحماية البيئة المدعومة من وزارة البيئة والأمم المتحدة United Nation، كما أنه له دور فعال في دعم قضايا البيئة على المنصات المختلفة وفي الفعاليات الهامة.
ومن أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "مملكة أبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي.
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