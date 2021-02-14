ناهد السباعي تنعي المنتج أيمن عرب

نعت الفنانة ناهد السباعي المنتج الراحل أيمن عرب، ونشرت صورة جمعتهما من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت معلقة عبر الصورة: "توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج الفني ومدير شركة أفلام ناهد فريد شوقي الأستاذ أيمن عرب رحمة الله عليك يا أستاذ أيمن كنت نعم الأخ والصديق والأب لا تعوض نسألكم الدعاء والفاتحة ستقام صلاة الجنازة العصر". وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وياسمين علي، ولقاء الخميسي، وسهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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