أغنية ”ولسه” لـ رامي جمال تقترب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تقترب أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، من الوصول إلى 6 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب في أقل من شهر، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.
كما يستعد رامى، طرح أغنية جديدة من كلمات الأمير سعود بن محمد عبد الله الفيصل، وشوق رامى متابعيه للأغنية، مؤكدا أنه سوف يتم طرحها قريبا.
وكتب رامى جمال، عبر حسابه على تويتر، قائلا: قريبا جدا وعد بعمل يليق بمستمعينا وصانعي العمل، وعلى رأسهم الشاعر المبدع سعود بن محمد عبد الله الفيصل اجهزوا".
ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، سيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".
يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامي جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
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