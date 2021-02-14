إياد سعيد يطرح أغنية عيد الحب «بتسعدني»

طرح المطرب اياد سعيد أغنية الاولي بمناسبة عيد الحب على قناة يوتيوب الرسمية الخاصة به، والأغنية تحمل عنوان " بتسعدني " من كلمات وليد الغزالي والحان المطرب والملحن مصطفي محفوظ وتوزيع زووم.
واختار اياد بالاتفاق مع محفوظ عيد الحب ليكون أفضل وقت لطرح الأغنية والتي تتناسب كلماتها مع عيد العشاق لتكون أجمل هدية للمحبين في عيدهم وتكون أول تعارف بينه وبين الجمهور.
الأغنية تم تصويرها فيديو كليب الذي استغرق تصويره لمدة يومان في أحد الفيلات بالقاهرة مع المخرج محمد حسن اوكا، وقد تم توزيع الأغنية والفيديو كليب عبر جميع الإذاعات المصرية والعربية والمنصات ويتم عرض الكليب حاليا علي قناة مزيكا.
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