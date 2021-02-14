نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
تصدرت الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات قليلة من وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.
طلب الفنان محمد محمود عبد العزيز الدعاء من جمهوره معلنا إصابته بفيروس كورونا.
أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. وفاة راقصة شهيرة بسبب فيروس كورونا .. وإصابة نجل محمود عبد العزيز بـ كوفيد 19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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