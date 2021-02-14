«إنت في دمي» .. جديد محمد محيي في عيد الحب

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، طرح النجم محمد محيى أغنيته السادسة "إنت في دمي" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الالكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد"بتاع زمان".. أغنية "إنت فى دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل خمس أغنيات هي "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم.. تقول كلمات "إنت فى دمي".

انت في دمي حضن بيهون لي همي

اغلي من الدنيا عندي ماليش بعديك

سندي اللي ورا ضهري فتعبي

بنسي روحي وانت جنبي برمي حملي عليك

ايد بتمسح دمعتي تطبطب عليا

اللي اشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا