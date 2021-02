من العين السخنة.. كارول سماحة تهنئ جمهورها بعيد الحب

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بفيديو جديد نشرته من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سماحة في الفيديو على إحدى الشواطئ بالعين السخنة وهي تستمتع بالأجواء المشمسة.

وحرصت كارول على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الحب، وكتبت معلقة على الفيديو: "Happy #valentines day From my favorite winter spot in #egypt #sokhna ❤️عيد سعيد لكل العشاق من #عين_السخنة".