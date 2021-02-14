وفاة والد الفنان إبراهيم السمان

نشر الفنان إبراهيم السمان، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل والده.
وكتب السمان: "مات أبي وكسر ظهري، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنّ أبي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لله، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم".
وأضاف "يارب إنه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم، اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا، واستقبله بمحض إرادتك وعفوك وأنت راض عنه، غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين".
بينما أعلن الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل موعد ومكان جنازة والد الفنان إبراهيم السمان عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله والد الأخ والصديق إبراهيم السمان، الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمقابر العائلة بالمندرة، والعزاء ليلا أمام منزل العائلة شارع تلاتين متفرع من شارع 45 بجوار مدرسة عرامة العصافرة قبلي - إسكندرية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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