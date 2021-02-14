«الفرصة جاتلي» .. أحمد علاء يطرح أغنية بمناسبة عيد الحب

طرح الفنان أحمد علاء أغنيه جديدة بعنوان " الفرصة جاتلي " عبر قناته الرسمية على يوتيوب بمناسبة عيد الحب والأغنية من كلمات عصام حسني ومن الحان سامح كريم وتوزيع طارق عبد الجابر .
وتقول كلمات الاغنية: "تمشي إيه دي الفرصة جاتلي و مش هعديها في حاجات جوايا ليكي و لازم احكيها مش هطول فيها يعني مانتي عارفاها أي قصة حب مبتكملش غير بيها .. فاكرة اول مرة شفتك كنتي شاغلاني .. كله لاحظ اني يومها بقيت واحد تاني".
لسة بسأل حد عنك قاللي فين هي .. مشيتي فجأة و من يوميها و انتي واحشاني".
يذكر أن آخر أعمال أحمد علاء، كانت اغنية " اخيرًا " والتي طرحها مؤخرًا علي اليوتيوب إهداء الي زوجته بمناسبة زفافهما وحققت نجاحًا كبيره فور طرحها.
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