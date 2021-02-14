أنا شمام وبحب شيرين رضا.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته في "أسعد الله مساءكم"

تصدر الفنان أحمد الفيشاوي، مؤشرات البحث بجوجل بعد ظهوره في برنامج أسعد الله مساءكم مع سيد أبو حفيظة حيث أدلى بعدد من التصريحات النارية التي أثارت الجدل.
وقال أحمد الفيشاوي، إن الفنانة شيرين رضا والتي تربطهما علاقة صداقة هي السبب وراء ولعه وعشقه لرسومات التاتو، مشيرا إلى أن حرف "s" المنقوش على جسده ليس إشارة إلى اسم والدته سمية الألفي بينما لشيرين رضا.
واعترف الفيشاوي، أنه يحب شيرين رضا وكان يرغب بالزواج منها رغم فارق العمر بينهما.
وأما عن عدد العلاقات العاطفية التي مر بها في حياته، أكد الفيشاوي أنها لا تعد ولا تحصى خاصة أنه تزوج كثيرا.
وكشف الفيشاوي أن سبب إجادته لدور المدمن في فيلم ولاد رزق لأنه في حقيقة الأمر "شمام" على حد قوله.
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