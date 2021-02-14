محمد فؤاد يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أغنية "أحكيلك"

تقدم الفنان محمد فؤاد، ببلاغ للنائب العام عقب حذف أحدث أغانيه "أحكيلك" من على قناته الخاصة بـ "يوتيوب" من قبل شركة قنوات والتي اتهمها بانتهاك حقوق الملكية والسطو على قناته الرسمية.
وكتب فؤاد منذ قليل على صفحته علي فيس بوك قائلا: "بلاغ إلي النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات لانتهاكها حقوق الملكية والسطو علي القناة الرسمية للفنان.. والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق أغنية "احكيلك" علي القناة الرسمية علي اليوتيوب .
وتُعد أغنية «أحكيلك» الثالثة للفؤش في عام 2021، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز، لحن وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وقام بإنتاجها لنفسه، وحققت قرابة ال ٥٠٠ ألف مشاهدة، وجاءت في المركز الحادي عشر بقائمة تريند يوتيوب.
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