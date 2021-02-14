نيرمين ماهر تتألق في إطلالة جديدة ..شاهد

شاركت نيرمين ماهر، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية تبرز أنوثتها.

وظهرت نيرمين ماهر، مرتدية جاكت أنيقًا باللون الرمادي بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا بشكل أنيق للغاية وتسريحة مميزة.

وأكملت نيرمين ماهر، إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وعرض مؤخرًا لـ نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.