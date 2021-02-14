بالورد الأحمر.. نسرين طافش تهنئ جمهورها بعيد الحب على طريقتها

وكانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لصدى البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.