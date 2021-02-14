بصورة مع زوجته وأولاده.. سامح حسين: كل عيد حب وأنتم حبايبي

نشر الفنان سامح حسين صورة له مع زوجته و اولاده من خلال حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلق سامح حسين على الصورة قائلا " كل عيد حب وانتم حبايبى يارب ".

يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي. يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".

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