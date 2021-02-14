رشا مهدي تحتفل بعيد الحب مع زوجها بإطلالة رومانسية.. صور

احتفلت رشا مهدي، بعيد الحب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رشا مهدي برفقة زوجها بإطلالة رومانسية وجذابة وعلق على الصورة قائلا "عيد حب سعيد - حبي ، حياتي ، قلبي ، عيد الحب الأبدي ❤️????".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.



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