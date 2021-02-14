أحمر ناري.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار من داخل مطعم.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت لاميتا فرنجية في الصور وهي في إحدى المطاعم بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاحمر الناري نالت إعجاب متابعيها.
يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
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