سبب غريب دفع إدوارد لقتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ.. وما علاقة والدها

شهدت احداث الحلقة الجديدة من مسلسل لؤلؤ، أن مي عمر هي من اتفقت مع مدير اعمالها مجدي " ادوارد" على قتلها بطريقة معينة بعدما شاهدا سويا فيديو لكيفية طعنها بطريقة لا تودي بحياتها.

واتضح ان سبب مجازفة لؤلؤ بحياتها انها تريد ان توقع بين طارق " احمد زاهر" و "بدر " الشرنوبي" وصديقتها الخائنة مروة " هدير عبد الناصر" بينما طلبت من بدر ان يتخلص من الشخص الذي قتلها.

كما تكشف الاحداث ان لؤلؤ اتفقت مع والدها لكي يقوم بايقاع نجلاء بدر وهيدي كرم في فخ بتسجيل مكالمات لهما تثبت انهما اتفقا معه على ان يقتل لؤلؤ.