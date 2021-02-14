نفت النجمة درة، تلقيها أي سيارات هدية من زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد. وعلقت درة ، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة، مؤكدة أن السيارة ترافقهما في تنقلاتهما بدبي وهي مزينة بالورود بمناسبة الفلانتين، لافتة إلى أنها مجرد صورة أعجبتها والتقطت لها بعض الصور. وأكدت الفنانة التونسية، أنها متواجدة حاليا رفقة زوجها في دبي لقضاء إجازة قصيرة تعود بعدها لاستكمال تصوير فيلمها “الكاهن”

واحتفلت الفنانة درة بعيد الحب مع زوجها ونشرت صورة لها مع هدية الفلانتين وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة تنفي إهداء زوجها سيارة لها في عيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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