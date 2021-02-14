دومينيك حوراني تحتفل بعيد الحب في "أم الدنيا".. وتؤكد: مصر آمنة من كورونا

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، بعد انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الفنية داخل مصر.

وخضعت دومينيك، مؤخرا، لجلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الحب، خطفت الأنظار بها بعدما تخلت عن ستايل شعرها المعتادة، وظهورها بشكل جديد ومميز.

وقالت دومينك، إنها تتواجد حاليا في مصر للانتهاء من تصوير فيلمين يحملان كثيرا من المفاجآت؛ الأول مع النجم والكوميديان علاء مرسى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، والأخر يدور في جو من الإثارة والمتعة.

كما أوضحت أنها تحضر لأغنية جديدة لجمهورها تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية والرقص، بعد النجاح الكبير الذى حققه كليبها الأخير بطل تمشى ورايا على طريقة المهرجانات الشعبية، وهو من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله.

يشار أن دومينيك حوراني أنهت تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد الشرابية بطولة لطفي لبيب وعلاء مرسي وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان عيد وهو قصة علاء مرسي، من تأليف محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم في منطقة الشرابية، ويظهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين سكانها.

على صعيد آخر، قالت دومينيك إن مصر من البلاد الآمنة التى تخلو من خطر كورونا القاتل، الذي هدد العالم أجمع وقتل حريته بعدما أجبر الجميع على الجلوس في المنازل بل وأجبرهم على النزول وسط إجراءات احترازية صارمة، داعية أن يزول هذه الغمة عن العالم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها الأولى في أقرب فرصة.