بقبلة رومانسية.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد الحب مع زوجته

هنأ الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته "نادية"، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته وهو يُقبلها، وعلق: "My every day valentine ❤".

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.