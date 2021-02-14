بكلمات رومانسية.. ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب مع زوجها

هنأت الفنانة ريهام حجاج، زوجها عضو مجلس الشوري"محمد حلاوة"، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

ونشرت "ريهام حجاج" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها وهو يُقبلها، وعلقت: "عيد حب سعيد حبي ❤".

وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق " للموسم الرمضاني ٢٠٢١.

وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني.

وتأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت آخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى" .

ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح".

كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏