صور ثنائيات النجوم يحتفلون بيوم الحب ..ديما بياعة تعايد زوجها بكلمات مؤثرة وياسمين صبري تكشف هدية زوجها لها

احتفالات ثنائيات النجوم بيوم الحب 2021 انطلقت منذ ساعات الصباح المبكرة حيث تبادلوا الرسائل الغرامية الفائضة بأجمل العبارات التي عبّرت عن حبهم للطرف الآخر ومدى سعادتهم الزوجية، كما نشروا لقطات رومانسية مميزة لهم بهذه المناسبة عبر السوشيال ميديا.

رصدنا لكم مجموعة من ثنائيات النجوم العرب خلال احتفالاتهم بيوم الحب 2021:

ديمة بياعة

النجمة السورية ديمة بياعة شاركت جمهورها بصورة رومانسية مع زوجها المغربي احمد حلو وأرفقت الصورة برسالة طويلة عبرت فيها عن حبها الكبير لزوجها ومما جاء فيها :" يمكنني أن أعدك أن الحب يستحق كل ثانية منه. عندما تحب تأكد من أنه نوع الحب غير المشروط. بهذه الطريقة بغض النظر عما يحدث ، بغض النظر عما يأتي في طريقك ، فإن الحب الذي تتمتع به لبعضكما البعض سيستمر مدى الحياة.. أحبك بلا قيد أو شرط، عيد حب سعيد".

من جهته رد عليها زوجها احمد الحلو قائلاً :"بحبك يا مرتي ورفيقتي وإم ولادي، يخليك ليلي كبيدة ديالي كل يوم معك عيد حب جديد".

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري التي تتحدث تقارير عن أخبار حملها، كشفت عن الهدية التي تلقتها في عيد الحب من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين عبر ستوري انستغرام صورة باقة ورد حمراء كبيرة مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي"، لترد قائلة "شكرا حبيبي"، كما نشرت صورة لقطتها البيضاء وهي تقف بجوار الورد وكتبت أن الجميع أعجب بالهدية.

مصطفى قمر

النجم مصطفى قمر احتفل بيوم الحب مع زوجته ونشر صورة رومانسية لهما وعلق قائلا :" حبيبتي الوحيدة وزوجتي الغالية وصديقتي الانتيم كل عيد حب وانتي حبيبتي القمر مهما عدت السنين".

مي كساب

الفنانة مي كساب احتفلت بعيد الحب مع زوجها اوكا ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام" حيث ظهرا وهما في السيارة ويغنيان أغنية حوا وعلقت قائلة: "حبنا مجنون غير أي حب كل سنه وإنت الحب".

ديانا كرزون

الفنانة الأردنية ديانا كرزون نشرت مقطع فيديو من كليبها الجديد الذي يشاركها فيه زوجها الاعلامي معاذ العمري، وكتبت رسالة حب جاء فيها :"الحب يأتي دون سبب، ليس هناك قيود له ، لا يأتي بمال و لا يؤخذ بجمال و لا يقاس بعمر هو قــدر"، متوجهة بالشكر لكل من بارك لها بحملها قائلة :" شكرا لكل حدا باركلي أنا ومعاذ بالحمل ،الفرحه يلي شفناها منكم كانت احلى واغلى حب".

الفنانة بشرى

الفنانة بشرى احتفلت مع خطيبها بيوم الحب عبر حسابها على انستغرام وظهرت بشري وهي تمسك بوكية ورد كبير الى جانبه وعلقت قائلة: "لم أشعر أبدًا أنني بحاجة للاحتفال بعيد الحب، لم يكن له تعريف في كتبي ... لكنك أعطيته معنى آخر وعمقًا، لذا أصبح الآن أكثر منطقية ... شكرًا لك على تنشيط هذا التطبيق غير المستخدم في متجر حياتي وسعيد عيد الحب الخاص بي الثمين. وللمعجبين ، أود أن أخبركم أن كل يوم هو عيد الحب إذا كنت في علاقة صحيحة".

احمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس نشر صورة رومانسيه له بصحبة زوجته وتوجه بالنصائح للمتزوجين بهذه المناسبة وكتب قائلاً :"لكل المحبين خصوصا المتزوجين عيشو الحب.. تمتعو ببعضكم.. عانقو بعضكم البعض تجاوزو الخلافات ولو مؤقتا.. لاشيء كامل في الحياة.. مع بعض التنازلات تستطيعو أن تكملو بعضكم انظروا إلى ملامح بعضكم جيدا .. اعيدو الدفىء إلى علاقتكم من جديد فلا نعلم من سيرحل أولا.. فالحياة أصبحت مخيفة على الأقل لونوها بالحب.. يا رب كل يوم يكون عيد حب عليكم".

باسكال مشعلاني

الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عايدت جمهورها بيوم الحب كما عايدت زوجها فنشرت مقطع فيديو من احد اغنياتها وعلقت قائلة :" مافي احلى من هل #الصباح حبو بعضكم قد ما فيكم ما تخلو مطرح للحزن الحياة مش حرزانة بلحظة بنخسر الناس يلي بنحبها"، وتوجهت لزوجها بالقول "انا بحبك، حبيبي مرسي على هل المعزوفي واللحن الرائع".

كما نشر العديد من ثنائيات النجوم أجمل اللقطات الرومانسية لهم بمناسبة يوم الحب وتمنوا للجمهور يوم حب سعيد وبينهم خالد سليم وزوجته، ورامي صبري وزوجته ناريمان ويوسف الشريف وزوجته وغيرهم.