تطورات الوضع الصحي للفنان غسان مسعود بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى

غسان مسعود النجم العربي العالمي تعرض خلال الساعات الماضية لحادث سير تسبب في قلق العديد من محبيه في العالم العربي، مما جعله يوجه رسالة لهم من أجل الكشف عن تفاصيل حالته.

غسان مسعود يعود لتصوير مسلسل "مقابلة مع السيد آدم2" بعد تعرضه لحادث

غسان مسعود كشفت الصفحة الرسيمة لمسلسل "مقابلة مع السيد آدم 2" عن تفاصيل حالته الصحية بعدما تعرض لحادث سيارة أمس في سوريا، حيث أكدت الصفحة في بيان لها أن الفنان الكبير بصحة جيدة ولم يتعرض لأي إصابات، وعاد صباح اليوم إلى طرطوس بسوريا من أجل استكمال تصوير مسلسل "مقابلة مع السيد آدم 2"، حيث ظهر في صورة مع مخرج العمل فادي سليم وجاء بيان الصفحة: "النجم العالمي غسان مسعود مع المخرج فادي سليم صباح اليوم من طرطوس، وهو الآن بصحة جيدة ويطمئن محبيه على صحته بعد تعرضه أمس لحادث في طريق سفره".

سبب دخول غسان مسعود إلى المستشفى

غسان مسعود كشف عن تفاصيل ما تعرض له وحقيقة دخوله إلى المستشفى عقب الحادث، حيث أوضح في البيان أن دخوله للمستشفى جاء بسبب رغبته في الاطمئنان على الشاب الذي اصطدم معه في الحادث وليس نتيجة تعرضه لأي إصابات، كما أكد على استمراره في تصوير مسلسله الجديد "مقابلة مع السيد آدم 2" الذي بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وقد عرض الجزء الأول من المسلسل في شهر رمضان الماضي على شاشة قناة "أبو ظبي".

انضمام الفنان عبدالمنعم عمايري لأبطال مسلسل "مقابلة مع السيد آدم 2"

عبدالمنعم عمايري انضم لفريق عمل مسلسل "مقابلة مع السيد آدم 2" حيث لم يكن الفنان السوري الكبير من ضمن فريق عمل الجزء الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا ملحوظا، وقد ظهر الفنان عبدالمنعم عمايري في الصور مع نجوم المشاركين في الجزء الثاني من المسلسل والتي نشرته الصفحة الرسمية للعمل على "انستجرام"، وقد تم الإعلان عن أسماء جديدة لبطولة الجزء الثاني منها الفنانة روعة السعدي، وريم عبدالعزيز، وعامر علي، وربا المأمون، وفاتن شاهين.

وقد شارك في الجزء الأول من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" مجموعة من النجوم الكبار على رأسهم الفنان السوري غسان مسعود، والفنانة رنا شميس، ومحمد الأحمد، وسلمى جلال، ودانة جبر، ومصطفى المصطفى، ويزن السيد، والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم، وقد وصلت الفنانة المصرية منة فضالي خلال الأسبوع الماضي لسوريا من أجل استكمال باقي مشاهدها في المسلسل حيث أنها من أبطال الجزء الأول.