ديانا حداد في المستشفى وإصابة محمد محمود عبدالعزيز بكورونا..تفاصيل أزمات النجوم الصحية

أزمات صحية وإصابات بكورونا أعلن عنها النجوم خلال اليوم الأحد، حيث كشفت الفنانة ديانا حداد عن خضوعها لعملية في المعدة، بينما أعلن كل من الفنان محمد محمود عبدالعزيز والمخرج أمير رمسيس عن إصابتهما بكورونا.

تفاصيل الوضع الصحي لديانا حداد بعد خضوعها لعملية

ديانا حداد نشرت شقيقتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" صورة لها بعد خضوعها لعملية في المعدة، وأكدت أن شقيقتها ديانا حداد بخير، وأن الرسالة لطمأنة جمهورها في العالم العربي، فكتبت: "اختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي انها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية"، وعلق العديد من النجوم على ما نشرته شقيقة ديانا حداد، فكتبت لجين عمران: " سلامتها ألف سلامة حبيبتي ما تشوف شر إن شاء الله"، وعلقت كذلك المخرجة نهلة الفهد فكتبت: "ماتشوفين شر حبيبتي دندون"، كما علق كذلك كل من فايز السعيد، وهيفاء حسين، و بثينة الرئيسي، والإعلامية رابعة الزيات.

إصابة الفنان محمد محمود عبدالعزيز والمخرج أمير رمسيس بكورونا

محمد محمود عبد العزيز المنتج والفنان المصري أعلن عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن إيجابية الفحوصات التي خضع لها وتأكدت إصابته بفيروس كورونا، فكتب محمد محمود عبد العزيز: "الحمدلله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، دعوات حضرتكم، إيجابي كورونا"، وعلق العديد من النجوم على ما نشره محمد محمود عبدالعزيز وتمنوا له الشفاء السريع، منهم الفنانة دنيا سمير غانم التي كتبت: "ألف سلامة عليك"، بينما كتبت الفنانة ميرهان حسين: " سلامتك يا زيزو ان شاء الله بسيطة و تقوم بالسلامة قريب يارب"، كما علق كذلك كل من الفنان محمد أنور، واروى جودة، وإيمان العاصي، ومي كساب ونادية الجندي.

أمير رمسيس المخرج المصري كشف كذلك عبر حسابه على "فيس بوك" عن إصابته بفيروس كورونا، وطلب في رسالة قصيرة من جميع من تعامل معه خلال الأسبوع الماضي اتخاذ كافة التدبير والاحتياطات من أجل الوقاية فكتب أمير رمسيس: " إيجابي كورونا .. ارجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات"، وكان آخر عمل قدمه المخرج المصري فيلم "حظر تجول" والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي في شهر ديسمبر الماضي، كما عرض في قاعات السينما خلال الأسابيع الأخيرة وهو من بطولة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

الفنانة فخرية خميس تخضع لجرعة كيماوي جديدة

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فخرية خميس الفنانة العمانية نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" كشفت من خلالها عن خضوعها لجلسة جديدة للعلاج من مرض السرطان، حيث أوضحت أنها خضعت لجرعة الكيماوي الأحمر فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها: "الحمدلله أخذت الجرعة الثانية من كيماوي الحب، أقصد الكيماوي الأحمر ويارب براد وسلاما على جميع المرضى، لا تضحكون على التصميم حيل متعوب عليه، الكيماوي الأحمر دعوا الإبتسامة تسبق الألم .. الحمد والشكر على الصحة والمرض إيمان بالله والصبر على الإبتلاء نعمة من الله عز وجل".