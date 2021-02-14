فيديو ليلى علوي ترقص مع محمد منير وتعيد للجمهور ذكرى عمرها ربع قرن

ليلى علوي عاشت لحظات مميزة مع الفنان محمد منير وفرقته الموسيقية أثناء بروفة لأغنية "علي صوتك" والتي تعتبر من أشهر الأغاني التي جمعت كل من الفنانة ليلى علوي ومحمد منير في فيلم "المصير" عام 1997.

ليلى علوي ترقص على أغنية "علي صوتك" لمحمد منير

ليلى علوي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها مع الفنان الكبير محمد منير أثناء بروفات مع فرقته الموسيقية، وظهر في الفيديو الفنانة ليلى علوي وهي ترقص على أغنية "علي صوتك" أحد أبرز الأغاني التي قدمها الفنان محمد منير في فترة التسعينات وتحديدا خلال مشاركته في فيلم "المصير" والذي أيضا شاركت فيه الفنانة ليلى علوي وكانت ترقص على نفس الأغنية، وتمنت الفنانة المصرية لمحمد منير دوام الصحة وأن يستمر في تقديم أعماله الغنائية كما عبرت عن حبها وتقديرها الكبير له ولقيمته الفنية الكبيرة، فعلقت ليلى علوي على الفيديو فكتبت: "الكينج محمد منير وبروفه مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وانا أولهم الكبير كبير.. بنحبك يا منير".

محمد منير يقبل يد ليلى علوي

محمد منير تفاعل في الفيديو مع الفنانة ليلى علوي كما قام بتقبيل يدها عقب انتهاء الأغنية لترد دوت الخليج الأخرى وتقبل رأسه، وانتشر الفيديو والرقصة التي قدمتها ليلى علوى على وسائل التواصل الاجتماعي حيث علق العديد من المتابعين عن التشابه الكبير بين الفيديو الذي جمع محمد منير وليلى علوي ومشهد أغنية "علي صوتك" في فيلم "المصير" قبل ربع قرن تقريبا، كما عبر بعضهم عن قلقه بسبب صحة محمد منير خصوصا أنه ظهر في الفيديو وهو يغني جالسا وهو الوضع الذي ظهر عليه كذلك في الفترة الأخيرة خلال أكثر من حفلة قام بإحيائها، وكان الفنان محمد منير قد مر بوعكة صحية تسببت في دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة، لكنه عاد وطمأن جمهوره من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "من مصر" على cbc فقال: "أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي من مرض ومستشفيات بس الحمد لله ربنا عفا عني"، وأكد انه سعيد بعودته لجمهوره ولأعماله الفنية في الفترة الحالية.

محمد منير يطلق أحدث ألبوماته "باب الجمال"

محمد منير قد طرح خلال الفترة الماضية ألبوم جديد يحمل اسم "باب الجمال"، والذي طرح بعض من أغانيه بشكل منفرد، منها أغنية "باب الجمال" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت ما يقارب من أكثر من 3 مليون مشاهدة، وأغنية "فينك يا حبيبي"، وكذلك اغنية "أنا رايق" وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، ومن أغاني الألبوم التي من المنتظر طرحها كذلك أغنية "ذوق"، و"مسألة السن".