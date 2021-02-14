شبكة المصنعة الثقافية تحتفي باليوم العالمي للإذاعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي :

أقامت شبكة المصنعة الثقافية فعالية ثقافية عن بعد بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإذاعة والذي يصادف الثالث عشر من فبراير من كل عام تناولت القيمة العلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية للإذاعة باعتبارها وسيلة للتواصل ونقل المعارف بين شعوب العالم منذ بدء بثها لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي.

شعار هذا العام جاء تحت عنوان (التطور الابتكار الربط) وقد شارك في الفعالية نخبة من المهتمين والعاملين في المجال الإذاعي في السلطنة وبعض الإذاعات العربية ممن أثروا المشهد الثقافي عبر الأثير بالعديد من البرامج والحوارات المسموعة، وكانت ذات أثر في المجتمع، حيث شارك المذيع نبيل العرفاوي من الجمهورية التونسية، والمذيعة السعودية إيمان الحمود من إذاعة مونت كارلو الدولية بباريس وعلي جعفر اللواتي مقدم برامج إذاعية ويونس النعماني مقدم برامج إذاعية بإذاعة سلطنة عُمان، تناولوا العديد من المحاور منها سبب اختيار الثالث عشر من فبراير مع ذكرى اطلاق اذاعة الامم المتحدة عام 1946 وأدوار الاذاعات في العقد السابق موضحين تاريخ بداية الاذاعة والذي يعود الى بدايات العشرينيات من القرن الماضي بفضل سلسلة من الاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية لنقل الإشارة الصوتية لاسلكيا وتلقيها بواسطة جهاز الاستقبال، مطالبين بأن تتجدد الاذاعات باستمرار كتقنية وبرمجة ومضامين حتى لا يضيع صوتها و يذهب ريحها بفعل تداعيات الثورة الرقمية وظهور الميديا الجديدة، وقد تحدث المشاركون عن تجاربهم مع الاذاعات مؤكدين بأن الاذاعة من أقدم وسائل الاتصال الجماهيري التي يمكن ان توثر في مختلف شرائح المجتمع حيث تمتاز البرامج الاذاعية بالتنوع وترضي كافة الاذواق وتظل الاذاعة بالنسبة للكثيرين الصديقة الوفية.

وقد استقبلت الشبكة العديد من المداخلات وتم الرد عليها من خلال المشاركين في هذه الفعالية.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للإذاعة يعد حدثًا ثقافيًا فريدًا تحييه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) كما تحتفي به مختلف الوكالات والإذاعات العالمية للأهمية التي يحملها للمجتمعات والشعوب كون الإذاعة ذلك الجسر الذي تنقل عبره أحاسيس الشعوب ومعارفها وتراثها الإنساني، وهو أمر دأبت على المشاركة به شبكة المصنعة الثقافية في كل عام إيمانًا منها بأهمية ذلك في تعزيز قيم التواصل والاتصال.