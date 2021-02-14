سعيد الحارثي يدشن ديوانه الشعري الأول بعنوان (رحيق الوجدان)

اختار الشاعر سعيد بن علي الحارثي عنوان (رحيق الوجدان) ليطلق به ديوانه الشعري الأول الصادر عن دار لبان للنشر قبل عدة أيام، متضمنا مجموعة كبيرة من الوجدانيات

وتقدم صفحات الديوان تقريضا مكتوبا بخط يد عبدالله بن مبارك الجهضمي للشاعر حمد بن سالم الأغبري، ويكتب (الحارثي) في مقدمته عن ديوانه مشيرا إلى تقسيماته المكونة من خمسة أبواب أطلق عليها (الرحيق)، تبدأ برحيق المشاعر الوطنية، ثم نبضات في الوصف والمناسبات، والعلم، الورد، والود، وثم أشعار للصغار، وتأتي قصائده متدفقة سهلة المعنى، سلسة في التعبير عن المشاعر، بما يجعلها حقا (رحيق الوجدان) للشاعر الذي صاغها من خلال قلبه، فهو حين يصف مشاعره تجاه وطنه فإنها رؤية الإنسان دوما لموطنه،

وتتوالى قصائد هذا الرحيق الأول لتأتي تحت عناوين (عمان الأمانة والأمان)، و(هيثم الهمم) و (وطني العزيز)، و(جنّة العشق) و(العز والفخر) و(إصرار رغم الإعصار) كتبها خلال الأنواء المناخية التي عصفت بالسلطنة عام 2007، و”رب العرش احفظ بلادنا” متواكبة مع جائحة فيروس كورونا والجهود الوطنية لاحتوائه، وغيرها من العناوين التي تتوالى مسجلة وموثقة العديد من المناسبات والقيم الاجتماعية والتربوية.

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