(أغنيات للشمس) معرض فني افتراضي للتشكيلي موسى عمر

في ثقافة وفنون 14 فبراير,2021

تنظمه الجمعية العمانية للفنون التشكيلية

مسقط -الوطن:

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية اليوم معرضا فنيا افتراضيا تحت عنوان (أغنيات للشمس) للفنان التشكيلي موسى عمر يتضمن عرض أعماله في قاعة إفتراضية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره في منصة الإنستجرام الخاصة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وسيضم المعرض 20 عملا فنيا متنوعا باستخدام ألوان أكريلك مع خامات متنوعة بأحجام مختلفة.

وحول المعرض يقول الفنان موسى عمر (تشرق الشمس فتستيقظ الحياة في شرايين الأرض؛ مشهد يتكرر كل صباح حيث الضوء يغمر بألوانه تفاصيل الكائنات والعناصر… أفتح النافذة فتتدفق في أرجاء مرسمي أغنيات ملونة لم تنهكها الرحلة الطويلة التي قطعتها من عمق المجرة. كل واحدة من تلك الأغنيات تحمل لي في كل صباح فكرة تشكيلية جديدة تدفعني للاحتفاء بالكون والحياة. في هذه التجربة التشكيلية الجديدة – والتي أراها تنبجس من نفس منابع تجربتي السابقة (قميص الأحلام) – أراني مأسورا بما تختزنه خامة الخيش من إمكانات هائلة يمكنها أن تسعفني لأن أوظفها في سياقات تشكيلية مختلفة. فمن خيوط الخيش سأنسج أغنياتي للشمس، ومن تلك الخيوط سأرسم كيف تحتفي الكائنات والعناصر بدفء الشمس وألوانها).

وقدم الفنان التشكيلي حمد الجابري قراءة فنية حول المعرض قال فيها (يعد موسى عمر من الفنانين العُمانيين الذين لهم حضور بارز في الفعاليات والمناسبات الفنية بشكل دوري، سواء على النطاق المحلي، أم على المستويات الدولية، فنجده يجدد تجربته بين حقبة وأخرى، ليجد ضالته في الفن من خلال الفكرة وطرق أدائها، فيشتغل على الخامات المختلفة وبخاصة الخيش وألوان الأكريلك وغيرها، في حالة مستمرة من التجريب، حيث يتآلف الشكل والمضمون من خلال المساحات اللونية المفتوحة والغنية في أعمال، مكثفا لغة الرمز ليوحي بالحقب المتعاقبة، ويبين الجانب الإنساني والصراعات الفكرية والعاطفية في مفردات العمل الفني التي تترابط مع بعضها في تكوين متصل بحركة مستمرة ترمز لديمومة الحياة).

تجدر الإشارة إلى أن الفنان التشكيلي موسى عمر يعتبر من أبرز الفنانين التشكيليين العمانيين وله العديد من المشاركات الفنية من المعارض الشخصية والمشتركة وتقديم الورش الفنية وحصل على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعالمي، حيث أقام أكثر من خمسة عشر معرضا شخصيا في كل من السلطنة، والبحرين، ومصر والكويت وقطر وأبوظبي وألمانيا، كما عرض أعماله في العديد من المعارض المشتركة في دول الخليج والدول العربية، ودول العالم، وأقام معارض متنوعة في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، وتركيا، والعراق، وباكستان، والهند، والجزائر، وتونس، والمغرب، وتايوان، ولبنان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ومصر، واليابان، والأردن، وسوريا، وبنجلاديش، والصين ، والمجر ، وموخرا شارك بالعديد من المعارض الافتراضية خلال جائحة كورونا في كل من مصر وقطر والسعودية.