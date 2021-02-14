بداية مشوقة للآنسة فرح.. ملخص الحلقات الخمسة الأولى

تتشابك العلاقات بين شخصيات مسلسل الآنسة فرح في جزئه الثاني أكثر وأكثر، وتشتد تعقيدًا، خاصةً بعد مولد فريد، الذكر الثالث في حياة فرح (أسماء أبو اليزيد)، والذي يدخل بجدارة وبقوة في معادلة الاختيار بين شادي وهدان (أحمد مجدي) وطارق (محمد الكيلاني).

وبعد خمس حلقات أولى، يُضاف فيهم بالمعادلة شخصيات أخرى وعصابات أقوى، ليبقى الأمر أكبر بكثير من حياة الآنسة فرح.

1- خطف فريد بعد 9 دقائق من مولده

لم تلحق فرح الاستمتاع بقضاء أوقاتها الأولى مع طفلها فريد، حتى أتت ممرضة وطلبت منها الطفل لإجراء بعض التحاليل له، ولكن لم تكن تلك الممرضة تعمل في المستشفى، بل كانت تابعة لعصابة عاصي الغول، وتم خطف الطفل لمقايضته بالبروج الألماظ، والذي يحوي معلومات قد تضر بعاصي الغول وبكل من يعمل معه.

2- مساعدة طارق الأساسية لاسترجاع فريد

هاتفت نهاد صديقها طارق، وأخبرته بما حدث، وقايضته لاسترجاع الطفل، فأسرع طارق بإخبار شادي وهدان وفرح، وبدأوا جميعهم البحث عن البروج، وبالفعل وجدوه عند علياء بعدما رمته من الشرفة حتى تتخلص من كل متعلقات ميريام، وذهب طارق وحده لمقابلة العصابة، وتمكّن من استرجاع فريد، وكانت تلك خطوة مهمة ليكسب بها طارق حب وتقدير فرح.

3- كيف حملت نادين من شادي وهدان؟!

الآن نعود إلى الفندق، حيث في أحدى الأيام تفاجئت نادين مكالمة من المستشفى تخبرها فيها أن هناك عينة أخرى خاصة بشادي، فذهبت نادين وأخذتها، وكما نعرفها جميعًا، لن تترك هذه الفرصة تضيع عليها لتتزوّج من شادي مرة أخرى، وبالفعل حقنت نفسها وأصبحت حامل من شادي وهدان، وبعد عمل سونار اكتشفوا أنها حامل.

4- خطف علياء وعصابة الماما وحبل الغسيل الأزرق

انضم إلى رجال الشرطة المحققة صوفيا من الإنتربول، والتي اكتشفت أن من خطف علياء هم عصابة الماما، وهم من أشهر وأقوى العصابات في الشام، واكتشفت ذلك من خلال حبل الغسيل الأزرق الذي قيّدوها به، وهو علامة مميزة جدًا في هذه العصابة.

5- القبطان ما بين الماضي وديدا

وفي الوقت نفسه، يحاول القبطان ماجد الألفي نسيان الماضي والتركيز مع ديدا، ولكن يفاجئه دور في فيلم ويقوم أمامه بدور البطولة زوجته السابقة، فيتعلق بها ويضعف أمامها ويبقى في حيرة بين الماضي والحاضر، ولكن في النهاية يعود إلى ديدا ويقرر البقاء معها.

6- فرح.. أنا بحبكم أنتم الاتنين!

أما إن سألت نفسك من تحب فرح أكثر شادي أم طارق، فقد جاوبت فرح أمام الاثنين على هذا السؤال، وقالت أنها تحبهما هما الاثنين، لتشتعل المنافسة بينهما من أجل الحصول على قلب فرح.

7- 40 مليون جنيه للآنسة وفرح وطفلها فريد

بعد أن أصبحت نادين حامل، خاف شادي من أن يتم ظلمها بعد وفاته فقرر جعل فرح وصيّ على 40 مليون جنيه لفريد، حتى يضمن حقها بعد وفاته، رفضت فرح في البداية، لأنها دائمًا ما تظن أن كثرة المال يفسد الأخلاق، ولكن بعد ضغط ديدا وجوجو وأيضًا شادي، لم تجد سوى القبول كي تضمن حياة جيدة لطفلها.

8- لماذا ضرب طارق شادي وهدان؟

أما طارق في أصبح في ورطة، فبعد أن اعترف لفرح أنه ساعد في هروب نهاد، بعدما تم اكتشاف أنها تتعاون مع عصابة عاصي الغول، ظن طارق أن شادي وهدان سمعه، خاصةً بعد أن طلب المقدم ضياء التحقيق معه، وتأكد صوفيا أنه يُخفئ شيئًا كبيرًا، فما كان لطارق سوى أنه تهجّم على شادي وضربه، ولكنه اكتشف في النهاية أن شادي لم يكن يعرف بالأمر من الأساس.

9- متفجرات في الفندق... يا أهلًا بالمعارك

وشهدت أيضًا الخمس حلقات الأولى عودة عوض، ليطلب من نادين الزواج منه بل ويجبرها على ذلك، حاولت نادين الرفض والفرار أكثر من مرة، وكن تمسّك عوض بالزواج وهددها بفضح كل الأسرار التي يعرفها عنها، ثم قام بإدخال بعض مستلزمات الفرح في كراتين خاصة دون تفتيش، لتكتشف نادي بعد ذلك أنها متفجّرات!

10- تورط طارق في قضية نهاد وعصابة الماما

بعدما لم يُخبر المقدم ضياء عن اختطاف فريد، وبعد نقاشه مع صوفيا والذي اكتشفت من خلاله أنه يُخفئ شيئًا كبيرًا، ما كان للشرطة سوى وضع خط أحمر تحت طارق وبدء التحقيق معه في أسرع وقت، وهذا بالضبط ما حدث خاصةً بعد تهّجمه على شادي وهدان، فقد تم فصله من العمل وسحب سلاحه حتى ينتهي التحقيق ويتم الكشف عن علاقته بنهاد، ولكن بعد ان خرج من الفندق، وجد نهاد في سيارته تهدده بالسلاح.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية وتصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020 ،