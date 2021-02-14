نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

ظهرت الفنانة نانسي صلاح لأول مرة بدبلة الخطوبة من المخرج سامح عبد العزيز بعد انباء ارتباطهما.

كشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهرين في سرية.

وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الإرتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».

ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".