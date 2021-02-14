نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

ظهرت الفنانة نانسي صلاح لأول مرة بدبلة الخطوبة من المخرج سامح عبد العزيز بعد انباء ارتباطهما.
وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الإرتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».
ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".
يذكر أن احدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي
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