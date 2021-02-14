خاص| أزمة في مطار شرم الشيخ بسبب حمو بيكا

تسبب مغني المهرجانات حمو بيكا في أزمة داخل مطار شرم الشيخ، عندما دخل إلى صالة السفر مساء اليوم، بصحبة عدد من أصدقائه متجها إلى القاهرة، غير مبالي بالإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل وزارة الصحية، وهو ما أدى إلى اعتراض عدد من المسافرين، ودخل معهم حمو بيكا في تراشق لفظي.

بيكا ظهر مع أحمد الفيشاوي في كليب نمبر 2 الذي تم طرحه على الإنترنت قبل ساعات.