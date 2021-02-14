خاص| أزمة في مطار شرم الشيخ بسبب حمو بيكا

تسبب مغني المهرجانات حمو بيكا في أزمة داخل مطار شرم الشيخ، عندما دخل إلى صالة السفر مساء اليوم، بصحبة عدد من أصدقائه متجها إلى القاهرة، غير مبالي بالإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل وزارة الصحية، وهو ما أدى إلى اعتراض عدد من المسافرين، ودخل معهم حمو بيكا في تراشق لفظي.
يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".
وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".
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