تظهر النجمة درة وزوجها المهندس هاني سعد على غلاف مجلة elle arabia طبقا لما اعلنته المجلة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وكتبت المجلة في تعليقها على الصورة " ثنائي الحب رقم واحد في الوطن العربي النجمة درة والمهندس هاني سعد، في مقابلة حصرية بمناسبة عيد الحب؛ يتحدثان عن عشقهما، أمنياتهما، ومشاريعهما المستقبلية.”
على صعيد أخر قضت النجمة درة الفالنتين رفقة زوجها في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة الغلاف تصوير شريف مختار وستايلست مايسة وسحر عزب وماكياج شريف طانيوس و كوافير chezrichard.
المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة وزوجها على غلاف elle arabia ويقضيان الفالنتين في دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.