المخرج أحمد يعقوب يكشف تفاصيل حلوة الإمارات

أعرب المخرج احمد يعقوب، عن سعادته بتخطي فيديو "حلوة الإمارات " المليون الثامن مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأكد أنه تعاون بها مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وانها من كلمات الشاعر أنور المشيري و ألحان احمد الهرمي و توزيع زيد نديم وغناء ماجد المهندس.
و كانت دعوة بالكلمة واللحن لزيارة دولة الامارات والذي يعتبر المخرج احمد يعقوب أنه يوجد بها أجمل معالم العالم، ويتزامن العمل الفني الجديد مع حملة أجمل شتاء في العالم، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات.
ويشهد أيضا نجاحًا كبيرًا في إخراج اغنية مسبار الأمل "بصوت الشباب العربي" والتي نشرت في حساب وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات ومركز الشباب العربي.
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