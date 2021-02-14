وفاة الشاعر والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي

وفاة الشاعر والروائي الفلسطيني مريد البرغوثيتوفي الشاعر والروائي الفلسطيني البارز، مريد البرغوثي، الأحد، عن 12 ديوانًا ونصّين نثريّين، أبرزها رواية "رأيت رام الله".

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية فالبرغوثي من مواليد دير غسّانة قرب رام الله في العام 1944، وهو زوج الروائية المصريّة الراحلة، رضوى عاشور، وابنهما هو الشاعر تميم البرغوثي.

وترك البرغوثي الضفّة الغربية المحتلة للدراسة في القاهرة عام 1963، ومنع من العودة إليها لأكثر من 30 عامًا، إذ منع الاحتلال الإسرائيلي من تواجدوا خارج الضفة قبل احتلالها من العودة إليها.

والبرغوثي كان متزوجا من الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور، وابنهما الشاعر تميم البرغوثي.