نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تسبب مغني المهرجانات حمو بيكا في أزمة داخل مطار شرم الشيخ، عندما دخل إلى صالة السفر مساء اليوم، بصحبة عدد من أصدقائه متجها إلى القاهرة، غير مبالي بالإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل وزارة الصحية، وهو ما أدى إلى اعتراض عدد من المسافرين، ودخل معهم حمو بيكا في تراشق لفظي. داعبت الفنانة هند صبرى متابعيها بصورة لها بمناسبة عيد الحب ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . احتفلت الراقصة صوفينار، بعيد الحب وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستحرام". هنأ الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته "نادية"، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. أزمة حمو بيكا في مطار شرم الشيخ.. احتفال النجوم بـ عيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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