تلاقيها بتعرفك على خطيبها.. تعليق ساخر من أشرف عبد الباقى بمناسبة عيد الحب.. شاهد

داعب الفنان اشرف عبد الباقى متابعية بـ مناسبة عيد الحب بصورة لها نشرها

وعلق اشرف عبد الباقى قائلا " لما تكون دافع دم قلبك في البوكيه و تلاقيها بتعرفك علي خطيبها ".

ويبدأ النجم أشرف عبدالباقي بداية من الجمعة المقبلة 19 فبراير، في عرض أحداث مشاريعه الفنية أول "سيت كوم مسرحي" والذي يحمل اسم "اللوكاندة"، علي شاشة قناة DMC كل يوم جمعة في الثامنة مساء.

مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، حيث أن المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.

" اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا،و احمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى.