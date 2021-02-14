هالة صدقي: فخورة بما تنجزه الدولة في ملف العشوائيات

أعربت الفنانة هالة صدقي عن فخرها بما تحققه الدولة المصرية من انجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، منوهة إلى أن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين .
وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق.
ووجهت صدقى التهنئة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لإطلاق مبادرة "اخلاقنا" والاحتفال بإنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة.
كانت هالة صدقي قد نعت الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.
ونشرت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة:"أتمني من خلال صفحتي اشاعه الطاقه الايجابيه السعيده ولكن للاسف بعض الاخبار الحزينه تفرض نفسها علينا ،انعي بكل الالم والحزن استاذي ومعلمي الفنان الكبير عزت العلايلي صاحب اطيب قلب واحن انسان ،لم يمر عيد او مناسبه سعيدة الا لو كان هو اول المهنئين سنفتقدك ونفتقد فنك الراقي يا استاذ برتبه انسان لم اعلم انها اخر صوره ،من مهرجان الاسكندريه الذي قام بتكريمه مؤخرا ،الله يرحمك يا استاذي".
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