أحمد الفيشاوي يطرح أغنية "نمبر 2" للرد على محمد رمضان .. فيديو

أحمد الفيشاوي طرح بعد فترة طويلة من الانتظار أغنية "نمبر 2" التي أكد أنها جاءت لترد على الفنان محمد رمضان الذي سخر من فكرة الأغنية عندما أعلن عن تفاصيلها لأول مرة في العام الماضي.

أحمد الفيشاوي يطرح أغنية "نمبر 2" للرد على محمد رمضان

أحمد الفيشاوي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير من أغنية "نمبر 2" التي أعلن عن طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ليسجل أحمد الفيشاوي عودته من جديد لغناء الراب الذي عرف به كذلك مع بداية مسيرته الفنية، وقد حظى الفيديو القصير الذي نشره أحمد الفيشاوي عبر "انستجرام" بأكثر من 50 ألف مشاهدة خلال وقت قصير، حيث أن الفيديو يعتبر من الأعمال التي كان ينتظرها جمهورها خلال الأشهر الماضية وذلك بسبب التصريحات المتبادلة بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان صاحبة الأغنية الشهيرة "نمبر 1".

حمو بيكا يظهر مع أحمد الفيشاوي في "نمبر 2"

أحمد الفيشاوي اعتمد في فيديو كليب "نمبر 2" على النمط الذي اشتهرت به أغاني الراب، كما قام بالغناء باللهجة الصعيدية في الأغنية الجديدة والتي تقول كلماتها: "نمبر 2 تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمدلله، بيقولوا أني مختلف، وفي هذا نحن نختلف، اسأل الناس مين اللي بيحبوه ده أنا نمبر 2، حتى لو فيلمي نمبر 1، هفضل أنا برضو نمبر 2"، الكليب من إخراج أحمد الفيشاوى وعمرو حسن، وظهر في الفيديو المغني الشعبي الشهير حمو بيكا الذي لم يشارك في الغناء بالكليب واكتفى فقط بالظهور وذلك بعد التحذير الذي وجهته نقابة المهن الموسيقية للفنان أحمد الفيشاوي من التعامل مع حمو بيكا لكونه ليس عضوا في النقابة.

التصريحات المتبادلة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان بسبب أغنية "نمبر 2"

أحمد الفيشاوي ومنذ إعلانه عن تحضيره لأغنية "نمبر 2" واجه حملة من الهجوم عليه بل وسخر كذلك الفنان محمد رمضان من فكرة أغنية "نمبر 2" حيث ظهر أثناء تحضيره لأغنية جديدة له يقول في مقطع بها: ":"مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة"، وسخر أيضاً من عنوان أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وهو ما جعل الفيشاوي يعلق وقتها قائلاً إنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان، ونشر أحمد الفيشاوي صورة عبر حسابه على "انستجرام" أثناء تحضيره لأغنية "نمبر 2"وعلق عليها قائلا:" للرد علي المدعو (نمبر ١).. الدنيا مولعة"، ولم يرد محمد رمضان حتى الآن على أغنية "نمبر 2" بعدما قام بطرحها أحمد الفيشاوي.